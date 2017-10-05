صور وخبر: الملك سلمان يصل موسكو
صور وخبر: الملك سلمان يصل موسكو
12:26 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
الملك سلمان في موسكو (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، الأربعاء، في زيارة رسمية هي أول زيارة يقوم بها ملك سعودي لروسيا.
وعقب وصوله إلى موسكو أعرب الملك سلمان عن أمله في أن تساهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعقب هبوط طائرة الملك سلمان في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسة صورة للعاهل السعودي وقد اصطف حرس الشرف أثناء مراسم استقباله الرسمية.
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