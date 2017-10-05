​"مستقبل وطن": حرب أكتوبر ستظل شاهدة على عظمة المصريين

كتبت-مروة شوقي:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ذكرى حرب أكتوبر تبعث في نفوس الشعب المصري الطمأنينة والفخر وتؤكد أن لديه درع وسيف قادرين علي التصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن، مقدمًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرواح شهداء وجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رشاد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن "قواتنا المسلحة خلال الفترة من 67 وحتي أكتوبر 73 رسمت سيمفونية وطنية من العزيمة والإصرار أعادت لمصر العزة والريادة".

وأشار رئيس الحزب، إلى أنه لا يمكن في هذه الذكرى العطرة أن ننسي الدور العظيم الذي قام به الشعب المصري إبان تلك الحرب وما قام به عمليات لرفع الروح المعنوية وإعلاء الهمم وذلك من خلال تجديد ثقته والتفافه حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة.

وأوضح البيان، أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستظل حاضرة ولن تغيب عن أذهان الشعب المصري أمد الدهر بل نستطيع القول بأنها ستظل في عقول وأذهان العالم أجمع، وأنها ستظل شاهدة على عظمة وعزيمة وكبرياء الشعب المصري وعدم إيمانه بمصطلح "مستحيل".