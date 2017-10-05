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اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك

12:13 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار عدم زيادة مدة عمل رؤساء البنوك

مجلس الدولة

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى تطالب ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في على 9 سنوات.

وجاء بنص الدعوى التي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

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