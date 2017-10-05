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الجنايات تنظر محاكمة عاطل بتهمة اختطاف طفلين في عين شمس

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مصراوي Masrawy

الجنايات تنظر محاكمة عاطل بتهمة اختطاف طفلين في عين شمس

12:13 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

الجنايات تنظر محاكمة عاطل بتهمة اختطاف طفلين في عين شمس

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل، لاتهامه باختطاف طفلين، ومساومته والدهما على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهما.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من "مصطفى.م"، عامل يفيد أنه توجه بصحبة زوجته إلى عملهما وترك أطفاله التوأم "8 سنوات" داخل مسكنهما، وعندما اتصل بهما تليفونيا كعادته للاطمئنان عليهما، فوجئ بشخص غير أبنائه يرد عليه ويبلغه باختطاف نجليه، وعليه دفع مبلغ ربع مليون جنيه لإطلاق سراحهما.

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مصراوي Masrawy

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