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«عمال مصر»: الجميع يشعر بإنجازات السيسي.. وندعمه لفترة جديدة

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«عمال مصر»: الجميع يشعر بإنجازات السيسي.. وندعمه لفترة جديدة «عمال مصر»: الجميع يشعر بإنجازات السيسي.. وندعمه لفترة جديدة

التحرير

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كشف عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، تفاصيل المؤتمر العمالي الجماهيري لمبايعة وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية قادمة، موضحًا أن الجميع يشعر بإنجازات «السيسي» على أرض الواقع.

أضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه من حق «عمال مصر» التعبير عن آرائها بتأييد السيسي لفترة رئاسية قادمة، حيث أن المشروعات القومية الكبرى التي يطلقها الرئيس ستعود بمردود إيجابي في المستقبل.

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تابع: «هناك إصلاحات وأمل، المشروعات لا تأتي ثمارها في نفس اللحظة، العمال المصريين لما يشوفوا مكن بيدور مرة تانية ومدن جديدة بتتعمل وبتشتغل بشكل كويس يبقى التنمية جاية والإنتاج جاي بشكل كبير وأفضل».

ونظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأربعاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤتمرًا عماليًا جماهيريًا بمقر الاتحاد، بالاشتراك مع ائتلاف «حب الوطن»، برئاسة النائب محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد العام، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

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التحرير

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