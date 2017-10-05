القرموطي: إنكار دور مبارك في نصر أكتوبر «خيانة» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن إسرائيل تظّل الدولة الأولى والأخيرة التي تهدد الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ44، يجب أن لا يكون على مدار يوم فقط، ولكن على مدار الشهر بأكلمه.

أضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قائدًا للقوات الجوية في حرب النصر، مشيرًا إلى أن «دوره كان ضخمًا، ولا يجب أن تمر ذكرى أكتوبر دون ذكر مبارك».

تابع: «أنا لا أطالب بتكريمه ولا ظهوره إعلاميًا، ولكن ذكره في هذه الذكرى حق علينا وواجب، وإنكار دوره خيانة، وهذا هو التاريخ، ولا يجب ربط ذلك مطلقًا بقيام الشعب بثورة ضده في 25 يناير».

شاهد أيضا

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة الأربعاء، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن الحرب كان هدفها الأسمى تحقيق السلام والتنمية، وأثبتت مصر دولة وشعبًا مقاومة تقويض عمليتي التنمية والاستقرار، وحافظت على تحقيق الاستقرار والتنمية.