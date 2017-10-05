أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القرموطي: إنكار دور مبارك في نصر أكتوبر «خيانة» (فيديو)

Google+ Print
القرموطي: إنكار دور مبارك في نصر أكتوبر «خيانة» (فيديو) القرموطي: إنكار دور مبارك في نصر أكتوبر «خيانة» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن إسرائيل تظّل الدولة الأولى والأخيرة التي تهدد الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر الـ44، يجب أن لا يكون على مدار يوم فقط، ولكن على مدار الشهر بأكلمه.

أضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قائدًا للقوات الجوية في حرب النصر، مشيرًا إلى أن «دوره كان ضخمًا، ولا يجب أن تمر ذكرى أكتوبر دون ذكر مبارك».

تابع: «أنا لا أطالب بتكريمه ولا ظهوره إعلاميًا، ولكن ذكره في هذه الذكرى حق علينا وواجب، وإنكار دوره خيانة، وهذا هو التاريخ، ولا يجب ربط ذلك مطلقًا بقيام الشعب بثورة ضده في 25 يناير».

شاهد أيضا

وألقى الرئيس عبد الفتاح ،  كلمة الأربعاء، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن الحرب كان هدفها الأسمى تحقيق السلام والتنمية، وأثبتت دولة وشعبًا مقاومة تقويض عمليتي التنمية والاستقرار، وحافظت على تحقيق الاستقرار والتنمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش