موجه يُهدد طالبة «مُنتقبة» بالحرمان من الامتحان.. ووالدها: «يشوف حال التعليم الأول»

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اتهم ولي أمر طالبة موجها بإدارة أبو كبير التعليمية في الشرقية، بتهديد ابنته التلميذة بالصف الثالث الإعدادي بحرمانها من الامتحان بسبب ارتدائها النقاب.

وتقدم والد الفتاة «ملك.ع» طالبة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة «السيد الشيخ» في قرية «الشيخ يوسف» بمركز أبو كبير بشكوى اليوم الأربعاء إلى الإدارة التعليمية، اتهم فيها الموجه «م.ا» بتوبيخ ابنته بسبب ارتدائها النقاب.

وذكر والد الطالبة في شكواه إن الموجه هدد ابنته بالحرمان من دخول الامتحانات ما لم تخلع النقاب، بقوله: «مفيش امتحانات طول ما انتي لابساه.. وشك مش مشوه علشان تلبسي نقاب».

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وأكد ولي أمر الطالبة أن ابنته دخلت في حالة نفسية سيئة بعد تهديد الموجه لها بسبب خوفها من تهديده، متابعا: «بدل ما يتكلم على النقاب اللي البنت بتحاول تتقرب به لربها، يدور ويشوف حال التعليم والدروس الخصوصية اللي بقت نتيجة طبيعية لمستوى التدريس».