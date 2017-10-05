رئيس دار الكتب: لدينا 100 مليون وثيقة رسمية

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قال الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الدار ليست لحفظ الكتب أو لإعطاء أرقام الإيداع، وإنما لرفع الوعي المجتمعي عن طريق إقامة الندوات والمؤتمرات وكذلك لتشكيل الانتماء الوطني.

أضاف الشوكي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن دار الكتب عليها عبء كبير ومسئولية وطنية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدار تحوي أكثر من 100 مليون وثيقة رسمية، ولديها 28 مكتبة فرعية على مستوى أحياء القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى امتلاكها أكثر من 60 ألف مخطوط متنوعة.

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واحتفلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الأربعاء، بتسلم وثائق محمود فهمي النقراشي باشا، وتمت المراسم بحضور أحمد زكريا الشلق، رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب، والدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق.

وتتناول الوثائق فترات تاريخية مهمة من كفاح المصريين ضد الاحتلال البريطاني أثناء وبعد ثورة 1919، الحكم تحت النظام الملكي، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان في تلك الفترة، ووثائق أخرى تتعلق بالحركة الشيوعية في مصر.