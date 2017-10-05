مصطفى الفقي: مصر لم تتعامل بـ«حساسية» مع حماس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، مساء الأربعاء، إن ثقة الفلسطينيين في مصر نابعة من التضحيات التاريخية وثقل الدولة في الشرق الأوسط.

أضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن مصر تخوض حاليًا مرحلة جديدة من العلاقات مع حركة حماس.

أكد أن «مشكلة معبر رفح لم تظهر بشكل حقيقي إلا بعد الانقسام الفلسطيني»، موضحًا أن انتظام فتح المعبر سيلغي الحاجة إلى أنفاق بين قطاع غزة وسيناء.

تابع أن «تخلي حماس عن إدارة قطاع غزة لم يحدث من قبل لكنه حدث بفضل الوساطة المصرية»، مشدّدًا على أن مصر هي الضامن في الوفاق بين حركتي حماس وفتح، اللذان اكتشفتا أن مصر أفضل وسيط للمصالحة بينهما، مشيرًا إلى أن «مصر لم تتعامل بحساسية مع حماس رغم دعمها السابق للإخوان»، مؤكدًا أن إنهاء الانقسام سينعكس إيجابيًا على الوضع الأمني في سيناء.

شاهد أيضا

وأوضح أن سيطرة السلطة الفلسطينية على حدود قطاع غزة مع مصر ستحبط تسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء، لافتًا إلى أن أمريكا تؤمن بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من التسوية مع إسرائيل.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، عقدت، الثلاثاء، أول اجتماع لها في قطاع غزة، وسط تفاؤل بمضي المصالحة الفلسطينية قُدمًا، وهي الجلسة الأولى للحكومة في غزة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 11 عامًا.

وخلال الفترة الماضية بذلت مصر جهود حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك أيضًا بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.