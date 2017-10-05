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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:12 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها زيارة العاهل السعودي إلى ولقاء أردوغان وروحاني في طهران، علاوة على وصول الرئيس الأمريكي إلى لاس فيجاس.

1-العاهل السعودي في زيارة رسمية إلى موسكو

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العاهل السعودي في زيارة رسمية إلى موسكو

في زيارة رسمية تاريخية، توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة موسكو، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتصبح أول زيارة لملك سعودي لروسيا منذ 90 عامًا.

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2- آلاف المتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس توجو

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احتجاج الالاف من سكان توجو 

خرج الالاف من سكان توجو الى شوارع العاصمة لومى، احتجاجا على حكم عائلة جناسينجبى منذ 50 عاما، وطالبوا باستقالة الرئيس فورا.

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3- في لاس فيجاس

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا إلى لاس فيجاس لمقابلة أقارب ضحايا مذبحة الحفل الموسيقي، التي وقعت في المدينة مساء يوم الأحد الماضي.

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4- الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران في زيارة رسمية.

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5- برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

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مقاتلات ألمانية في قاعدة أنجرليك

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها أنهت نقل قواتها من قاعدة أنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن، بناء على قرار اتخذ في يونيو الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

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مصراوي Masrawy

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