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الملك سلمان في روسيا.. العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرياض (فيديوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان في .. العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرياض (فيديوجرافيك)

12:07 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

الملك سلمان في روسيا.. العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرياض (فيديوجرافيك)

الملك سلمان بن عبد العزيز (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، الأربعاء، ووصفت زيارته بالتاريخية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية التي يرجع تاريخها إلى عام 1926 عندما اعترفت موسكو بمملكة "الحجاز ونجد" بعد تأسيسها.

وخلال 9 عقود تفاوتت مستويات العلاقات بين موسكو والرياض، لكنها اتجهت نحو تحسن كبير منذ تسعينيات القرن الماضي، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتم تتويجها اليوم بزياة الملك سلمان الذي يعد أول ملك سعودي يزور موسكو منذ تأسيس المملكة.وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز المحطات في العلاقات بين البلدين:

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