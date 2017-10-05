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القضاء الإداري ينظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز

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مصراوي Masrawy

القضاء الإداري ينظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز

12:11 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

القضاء الإداري ينظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز

مجلس الدولة

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.

اختصمت الدعوى رقم 34258 لسنة 71 قضائية، المقامة من علي أيوب المحامي، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز .

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