القضاء الإداري ينظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز
القضاء الإداري ينظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز
12:11 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.
اختصمت الدعوى رقم 34258 لسنة 71 قضائية، المقامة من علي أيوب المحامي، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز .
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