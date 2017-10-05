"ثقافة أسيوط" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

"القصر الأحمر" بالمنصورة.. من شاهدٍ على التاريخ إلى وكر ومقلب قمامة

أسيوط - أسامة صديق:

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، احتفال مديرية الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء، والذي أقيم بالمسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، بمشاركة الفرق الفنية المتنوعة.

جاء الحفل تحت رعاية أشرف عامر، رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتورة فوزية أبو النجا، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبحضور المقدم وليد الشحات، المستشار العسكري للمحافظة، وضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس طلعت عبد القادر، رئيس حي غرب أسيوط وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، ووسام درويش، مدير عام قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد المحافظ، خلال الاحتفال، بدور القوات المسلحة في تحقيق انتصار حرب أكتوبر المجيدة ورفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء، وأشار إلى التضحيات المستمرة التي يقدمها رجال الجيش والشرطة لحفظ أمن مصر واستقرارها وسلامة أراضيها، مقدما التهنئة للقيادة السياسية ولجيش مصر وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 44 لنصر أكتوبر 1973.

وأعلن الدسوقي، دعمه الكامل لتجهيز سينما قصر ثقافة أسيوط والمسرح الصيفي، وذلك ضمن منظومة تطوير الأنشطة المقدمة للأطفال والشباب وتنمية المواهب الفنية والثقافية بالمحافظة.