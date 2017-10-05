بطلات مصر يؤازرن المنتخب الوطني قبل موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قامت جيانا فاروق بطلة منتخب مصر والعالم للكاراتية، بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، من مران المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الكونغو.

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وجمعت الصورة جيانا فاروق، مع هدايا ملاك بطلة العالم للتايكوندو، وفريدة عثمان بطلة مصر في السباحة، حيث تواجدن في مران المنتخب الوطني، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.