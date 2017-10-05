هل يقف العامري فاروق وراء نشر أخبار الأهلي الكاذبة؟

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انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن قيام إدارة الأهلي بعمل وديعة في البنك بقيمة 200 مليون جنيه، وأن كامل زاهر أمين الصندوق بالأهلي، أتم إجراءات الوديعة، إلا أن الأخير نفى صحة تلك الأخبار.

وكشف مصدر مسؤول في النادي، أن جبهة المعارضة تقف وراء انتشار هذه الأخبار غير الصحيحة؛ لاستغلالها فيما بعد بشكل سلبي ضد مجلس الإدارة الحالي.

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وأوضح المصدر أن الترويج لهذه الشائعات هدفه إثارة الجماهيرة والأعضاء؛ الذين سيسعدون بها في البداية، ثم تنشر الجهة المصدرة لتلك الشائعات أخبار أخرى تنفي الأولى؛ ما يتسبب في غضب وإحباط الجماهير والأعضاء.

وكشف المصدر أن المتورط تحديدًا في نشر مثل هذه الأبخار العامري فاروق، وزير الرياضة في عهد جماعة الإخوان، الذي يستغل علاقته بمسؤول سابق في المركز الإعلامي للنادي، تم نقله لفرع الشيخ زايد؛ لتسريبه أخبار النادي، مشددًا على أن العامري يكتب الأخبار، ويسلمها لصديقه، الذي يوزعها على عدة مواقع؛ لضرب استقرار النادي، والتشويش على إنجازات مجلس الإدارة الحالي.