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شادي محمد: «وائل جمعة صديق عمري» (فيديو)

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شادي محمد: «وائل جمعة صديق عمري» (فيديو) شادي محمد: «وائل جمعة صديق عمري» (فيديو)

التحرير

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قال شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يتعجب من تحويل البعض انتقاده لتصرفات ستوديو قناة beIN SPORTS، لصدام بينه وبين زميله وائل جمعة، مدافع النادي الأحمر السابق، معلقًا «وائل جمعة صديق عمري».

وتردد خلال الأيام الماضية نشوب خلاف حاد بين ثنائي دفاع القلعة الحمراء السابق، بسبب تصريحات وائل جمعة عقب مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو ما نفاه شادي.

وأضاف «شادي»، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على «قناة الأهلي»، نه لم يتطرق لأي حوار يقصد به الإساءة لوائل جمعة، وأن البعض يرغب في العبث وافتعال المشكلات.

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وكشف المدافع الدولي السابق، أنه قام بالاستغناء عن طاقم عمل صفحة برنامجه لتسببهم في غضب وائل جمعة.

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التحرير

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