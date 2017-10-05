فريدة عثمان تلتقط صورة تذكارية مع «صلاح» في مران المنتخب

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كتب - عبد الرحمن مصطفى وعاصم سلامة

حرصت السباحة المصرية فريدة عثمان، على التقاط صورة تذكارية مع محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، خلال تواجدها في مران الفراعنة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الكونغو.

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وتواجدت فريدة عثمان، بصحبة هدايا ملاك بطلة مصر والعالم في التايكوندو، بالإضافة لجيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية، لمؤازرة الفراعنة في المباراة المرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.