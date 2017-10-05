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10 تصريحات × 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

10 تصريحات × 24 ساعة

11:59 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كان له دور في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق، وأكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أنه لم يكن ينوي بتاتا الاستقالة من منصبه، وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه يأمل في تطوير التعاون المشترك بين وروسيا وتحقيق ما يطمح له البلدان.

1- بوتين: تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط 

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ومصر وسوريا.

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2- أردوغان: الموساد كان له دور في استفتاء كردستان العراق 

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 3 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى إيران، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كان له دور في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان

العراق.

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3- رئيس إقليم كتالونيا: نحتاج وسطاء لحل الأزمة مع مدريد 

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رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون - أرشيفية

قال رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون: "إننا في حاجة إلى وسطاء لحل نزاع الإقليم مع إسبانيا حول الاستقلال خاصة عقب الاستفتاء الذي أجري، الأحد

الماضي.

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4- تيلرسون: لم أفكر أبدًا في الاستقالة

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وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أنه لم يكن ينوي بتاتا الاستقالة من منصبه، وذلك إثر تداول معلومات تفيد بخلافات كبيرة بينه وبين الرئيس دونالد .

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5- الملك سلمان: نأمل في تطوير التعاون المشترك بين السعودية وروسيا 

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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه يأمل في تطوير التعاون المشترك بين السعودية وروسيا وتحقيق ما يطمح له البلدان.

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6- الرئيس الإيراني: هدفنا هو عدم تغيير الحدود الجغرافية لدول المنطقة

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الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن هدف طهران وأنقرة يكمن في عدم تغيير الحدود الجغرافية لدول المنطقة وتعزيز الاستقرار والأمن فيها.

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7- الجبير: زيارة الملك سلمان لروسيا "تاريخية"

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وزير الخارجية السعودي خالد الجبير في القاهرة في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لروسيا اليوم بأنها زيارة تاريخية ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

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8- لافروف: "التحالف الدولي" يرتكب "استفزازات دموية" في سوريا

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بارتكاب "استفزازات دموية" ضد القوات الروسية في سوريا.

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9- معارض قطري: الأزمة الخليجية بصدد قرار تاريخي الأسبوع المقبل

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المُعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني - أرشيفية 

قال المُعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، إن الأسبوع المُقبل سيشهد قرارًا تاريخيًا للأزمة الخليجية التي اندلعت منذ 5 يونيو الماضي.

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10- لافروف: زيارة الملك سلمان لروسيا انعطافة حقيقية في علاقات البلدين

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو غدا "انعطافة حقيقية" في علاقات البلدين، متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى "مستوى جديد تماما".

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مصراوي Masrawy

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