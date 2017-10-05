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اليوم.. الحكم على متهم في قضية "أحداث عنف الدقي"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على متهم في قضية "أحداث عنف الدقي"

12:10 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي، مطلع 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف الدقي".

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم "محمد. ا. ع"، الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة، و19 آخرين، اتهامات عديدة، من بينها تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى إلى مصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

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