أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين في قضية "نواب القروض"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين في قضية "نواب القروض"

12:10 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

محكمة

كتب - طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات النزهة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، اليوم الخميس، محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" بنك حاليا، و18 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا "نواب القروض".

ويواجه المتهمين تهم الاستيلاء على قروض من البنك وقدم دفاع بعضهم في وقت سابق مستندات بتصالحهم مع البنك، مقابل سداد الأموال الاتي استولوا عليها.

وأسندت النيابة العامة إلى عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر اشتراكه مع 18 آخرين في الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من 1996 وحتى1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفض دعوى شركة مقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر بسبب تحرير صرف الجنيه

    أخبار

  • التحريات: "شراء عباءات حريمي" وراء السطو على شركة صرافة عابدين

    أخبار

  • الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة شركة الصرافة التابعة لبنك مصر بعابدين

    أخبار

  • ضبط متهم في واقعة السطو المسلح على شركة صرافة بوسط البلد

    أخبار

إعلان

6ffac41123.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش