اليوم.. محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين في قضية "نواب القروض"

كتب - طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات النزهة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، اليوم الخميس، محاكمة عبد الله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور" بنك مصر حاليا، و18 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا "نواب القروض".

ويواجه المتهمين تهم الاستيلاء على قروض من البنك وقدم دفاع بعضهم في وقت سابق مستندات بتصالحهم مع البنك، مقابل سداد الأموال الاتي استولوا عليها.

وأسندت النيابة العامة إلى عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر اشتراكه مع 18 آخرين في الاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك في الفترة من 1996 وحتى1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمانها بالتواطؤ مع رئيس البنك.