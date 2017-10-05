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اليوم.. الإدارية العليا تنظر طلب "الأطباء" لرد هيئة المحكمة على "بدل العدوى"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الإدارية العليا تنظر طلب "الأطباء" لرد هيئة المحكمة على "بدل العدوى"

12:09 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طلب نقابة الأطباء برد هيئة المحكمة، التي تنظر طعن على حكم زيادة بدل العدوى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طلبت رد هيئة المحكمة في 8 يونيو الماضي وذلك بعد تنحى المستشار حسن البرعى، رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.

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