24 أكتوبر.. تربية جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الدولي

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت عنوان" كلية التربية نحو نموذج أفضل" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التعليم والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وذلك في الفترة من 24 إلى 27 من أكتوبر المقبل بقرية مجاويش بالغردقة.

وقال سعيد خليل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير التعليم هو المشروع الرئيسي لبناء الدولة ودعم آفاق التنمية المستدامة ويتضمن المؤتمر خمس محاور هي: "رؤى إبداعية لتطوير كليات التربية وتطوير البرامج الدراسية بكلية التربية وصناعة البحث العلمي ومعايير تقويميه وتنمية وتطوير الموارد البشرية والمادية بكليات التربية ودور كليات التربية فى التطوير".

وأشارت الدكتورة هالة خلف مدير مركز الخدمات المجتمعية بالكلية أمين المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى الإسهام في تقديم رؤى جادة للتعليم، باعتباره المشروع الوطني الرئيس في بناء الدولة، ودعم آفاق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الرابطة الوظيفية بين التعليم والعمل، وملائمة التعليم لمتطلبات وتحديات سوق العمل المتغيرة وتقديم تصور للدور الإعلامي المجتمعي لكليات التربية في ضوء المستجدات العصرية وتحديد وتطوير سياسات وآليات إدارة الموارد البشرية لكليات التربية.