​رئيس "ائتلاف الأغلبية" للنواب: عليكم تجاوز الانتخابات والعمل من أجل مصر

كتبت-مروة شوقي:

أعرب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، عن فخره كونه واحد من أعضاء الائتلاف، خلال رسالة وجهها لأعضاء المجلس بعد انتخابات اللجان النوعية.

وقال السويدي، في رسالته: "الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب بشكل عام وفي القلب منهم نواب ائتلاف دعم مصر بشكل خاص، تابعت بكل فخر واعتزاز هذا الرقي فى ممارسة الديمقراطية من حضراتكم خلال انتخاب هيئات مكاتب اللجان وفي بعض الأحيان الرقي في الإيثار من بعض الزملاء تجاه زملائهم".

وهنأ رئيس الائتلاف، الفائزين في الانتخابات سواء من داخل الائتلاف أو خارجه، مشيدًا بالروح الطيبة والمشاركة الإيجابية والديمقراطية في انتخابات كافة اللجان، متمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.

ونوّه السويدي، على الجميع أن يتجاوزوا مسألة الانتخابات والعمل سويًا من أجل مصر وشعبها بإصدار تشريعات تتلامس مع حياة المواطن وتشعره بمزيد من التحسن.

ودعا السويدي، المولى عز وجل أن يوفق المجلس ونوابه برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان في التصدى للمشكلات والأزمات التي تواجه مصر وإيجاد حلول غير تقليدية حتى تنجح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس.