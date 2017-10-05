مادورو يلتقي بوتين في موسكو ويشكره على دعمه

موسكو - (أ ف ب):

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الروسي فلاديمير بوتين على دعمه له، وذلك في مستهل محادثات أجرياها، في موسكو الأربعاء، وركزت على تقديم موسكو مساعدات مالية لكراكاس التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية.

وقال مادورو لبوتين قبيل لقائهما بعيدا من الإعلام: "أنا اشكرك لكل الدعم، السياسي والدبلوماسي في الأوقات الصعبة التي نشهدها".

بدوره، قال بوتين: "نحن نرى أن فنزويلا تمر بمرحلة من الضيق. لدينا انطباع بانك تمكنت بالرغم من ذلك من إقامة نوع من التواصل مع القوى السياسية المعارضة لك".

وكان الكرملين أعلن قبيل الاجتماع أن الزعيمين سيبحثان إعادة جدولة الدين.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديتمري بيسكوف الاربعاء: "بالنسبة للمحادثات الفنزويلية الروسية، إعادة جدولة الدين هي بالتأكيد أحد مواضيع البحث".

وأضاف بيسكوف: "لا شك في أن الموضوع يجب بحثه بجدية. هذا هو الهدف من اجراء المحادثات".

وبعد لقاء دام لساعتين ونصف ساعة، قال مادورو في فيديو على تويتر: "لقد كان يوم عمل استثنائي مع الرئيس بوتين"، مشيرًا إلى اتفاق الزعيمين حول "علاقة استراتيجية" بدون اعطاء تفاصيل حول هذا الاتفاق.

وتواجه حكومة مادورو التي تعاني من عزلة دولية متزايدة، أزمة سياسية واقتصادية حادة، وتشهد البلاد، منذ بداية أبريل، سلسلة احتجاجات للمعارضة أوقعت 130 قتيلا على الأقل حتى الآن.

وكانت موسكو أعلنت تأييدها نظام مادورو بوجه التظاهرات المطالبة بتنحيه، وانتقدت المعارضة الفنزويلية لـ "عرقلتها" الانتخابات.