حبس سائق بالمنيا بتهمة تزويج القاصرات وسرقة أوراق رسمية

المنيا - ريمون الراوي:

قرر المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تسهيل تزويج القاصرات، والتدخل في وظيفة عمومية وسرقة أوراق رسمية.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى بلاغات من مواطنين تفيد تزويج "أحمد. م .ع" 38 سنة، سائق، حاصل على ثانوية أزهرية، القاصرات بالتزوير.

وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بإشراف العميد دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية صحة شكاوى الأهالي، وأن والد المتهم كان يعمل مأذونًا شرعيًا بالقرية، واستغل نجله العلاقات الوطيدة بالمأذونين أصدقاء والده وزوّج القاصرات تحت السن، مخالفًا للقانون بقسائم وعقود زواج.

بتقنين الإجراءات القانونية، داهم رجال الأمن مسكنه، وعثر بحوزته على 76 عقد زواج مزور على بياض بدون تواريخ، و46 إيصال استلام وثائق زواج، وكمية كبيرة من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد الكمبيوتر، وعدد من الشهادات الصحية الخاصة براغبي الزواج، وعدد من قسائم الزواج داخل غرفة بمسكنه، والعثور على دفاتر زواج تخص عددًا من المأذونين، وبعض الدفاتر الخاصة بعقود الزواج.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.