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جمارك المطار توضح حقيقة دخول كاميرات مباراة "مصر والكونغو" دون دفع رسوم​

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مصراوي Masrawy

جمارك المطار توضح حقيقة دخول كاميرات مباراة " والكونغو" دون دفع رسوم​

11:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كتب- طه عبيد:

نفت قرية بضائع مطار القاهرة الدولي، ما تناولته مواقع إخبارية عن السماح بدخول 20 كاميرا حديثة بدون دفع رسوم جمركية، لصالح شركة "برزنتيشن" الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، لاستخدامها في تغطية مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الأحد القادم.

وصرح محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية بضائع مطار القاهرة، بأنه من المقرر أن تصل الكاميرات إلى القاهرة صباح غدًا الخميس على طائرة إماراتية.

وأضاف محمود، أنه سيتم السماح لها بالخروج بنظام مواقفات جمارك، وهو نظام يتم العمل به داخل إدارات الجمارك بناءً على تعهد من جهة رسمية وهي وزارة الشباب والرياضة بخروج الكاميرات مرة أخرى بعد نقل أحداث المباراة.

وكانت عده مواقع إخبارية تناولت أنباء عن سماح سلطات جمارك قرية بضائع مطار القاهرة الدولي، بدخول 20 كاميرا فيديو حديثة إلى القاهرة دون دفع رسوم جمركية، لنقل وقائع مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى .

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