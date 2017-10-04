أمن المنيا يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مُسن متعفنة

المنيا - ريمون الراوي:

عثر أهالي قرية أدمو بالمنيا، على جثة مسن متعفنة داخل منزله، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بعثور أهالي قرية أدمو بمركز المنيا على جثة مسن متعفنة داخل منزله بعد غيابه منذ يوم الإثنين الماضي.

انتقل المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، وفريق البحث الجنائي، وتبين أن المتوفى هو "حنا ذ. ش" ٨٠ سنة فلاح، متزوج وزوجته غير مقيمة معه في منزله حاليًا.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وأفاد حدوث الوفاة منذ أكثر من ٧٢ ساعة، نظرًا لأن عملية التحلل الرمي بدأت فعليًا والجثة متعفنة، مع وجود احتقان شديد بالوجه، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه، فيما تُكثف المباحث جهودها لكشف غموض الوفاة.