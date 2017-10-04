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برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

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مصراوي Masrawy

برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

11:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

طائرة تورنادو حربية المانية قبل معرض شونفلد الدولي

عمان - (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، أنها أنهت نقل قواتها من قاعدة أنجرليك العسكرية التركية إلى الأردن، بناء على قرار اتخذ في يونيو الماضي في أوج الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا.

وحطت بعد ظهر الاربعاء في قاعدة الأزرق الأردنية، أربع مقاتلات ألمانية من نوع "تورنيدو"، تستخدم في مهمات استطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: إن الطائرات ستستأنف مهماتها "خلال أيام".

وقررت ألمانيا نقل قواتها من قاعدة أنجرليك، القريبة من الحدود مع سوريا، نتيجة منع السلطات التركية نوابا ألمان من زيارة هذه القاعدة لتفقد الجنود الألمان الـ260 ، الذين كانوا فيها للمشاركة في إطار مهام تتعلق بعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في كل من سوريا والعراق.

وازداد تدهور العلاقات بين المانيا وتركيا إثر قيام مجلس النواب الالماني، في يونيو 2016، بالاعتراف بتعرض الأرمن لإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي.

كما تكرر ألمانيا على الدوام إدانتها لعمليات القمع في تركيا، التي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان، صيف العام 2016.

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