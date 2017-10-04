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الملك سلمان: نأمل في تطوير التعاون المشترك بين السعودية وروسيا

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان: نأمل في تطوير التعاون المشترك بين وروسيا

11:14 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الملك سلمان: نأمل في تطوير التعاون المشترك بين السعودية وروسيا

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

كتب - علاء المطيري:

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنه يأمل في تطوير التعاون المشترك بين السعودية وروسيا وتحقيق ما يطمح له البلدان.

جاء ذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، على "تويتر".

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان أعرب عن أمله من تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، معربًا عن سعادته بزيارة الاتحادية.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

وهبطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

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