المترو: تجربة كشك الفتوى ناجحة.. والهجوم عليها غير منطقي

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الهيئة عقدت بروتوكول مع مجمع البحوث الإسلامية، لإقامة كشك للفتوى بمحطة الشهداء، بدون مقابل، إلا أن البروتوكول انتهت مدته بنهاية موسم الحج، حيث كان مقرر ذلك لمدة 3 شهور فقط.

أضاف عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأربعاء، أنه لم يكن هناك مجموعة أكشاك كما اُشيع، ولكنه كان هناك كشكًا واحدًا فقط بمحطة مترو الشهداء، بوصفها محطة كبيرة يمر من خلالها 500 ألف راكب يوميًا.

أكد أن التجربة كانت رائعة، ونجحت للغاية في إفتاء المواطنين، حيث استقبلت أسئلة حوالي 8600 مواطن، لافتًا إلى إمكانية تكرارها العام المقبل بعد موافقة وزارة النقل، مشيرًا إلى أن الهجوم على التجربة كان غير منطقي، وصاحب ذلك تعليقات «سخيفة ليس لها معنى».

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وكان مسئولو الأمن بمحطة مترو الشهداء، أغلقوا كشك الفتوى الموجود بها، بسبب إلغاء بروتوكول هيئة المترو الموقع مع مجمع البحوث الإسلامية.