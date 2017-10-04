الصحة: مستشفى شرم الشيخ الدولي أصبح فندق 7 نجوم (فيديو)

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن ضبط 49 ألف دواء مخالف بـ6 محافظات، خلال أسبوع واحد، يُعد رقمًا كبيرًا للغاية، مشدّدًا على أن عدد نواقص الأدوية في الأسواق أصبح 17 صنفًا فقط.

أضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأربعاء، أن حملات الوزارة المُفاجئة لا تتوقف في جميع المحافظات، مؤكدًا أن الأدوية الغير موجودة بالأسواق يتم تخزينها وتهريبها.

وأشار إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أصبح «فندق 7 نجوم»، بعد تطويره بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي بدأ فيه، إلا أنه لم يتم افتتاحه بشكل رسمي حتى الآن، وسيتم ذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

أوضح أن المستشفى هو الأول لجراحات القلب في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 3 عمليات قلب مفتوح لأول مرة بنجاح من أبناء المحافظة.

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وشنّت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مرور مفاجئ على مؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية بـ6 محافظات أسفرت عن ضبط 49 ألف و763 دواء مهرب ومغشوش خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للرقابة على الصيدليات وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات الغرض منها الإضرار بالمريض المصري.