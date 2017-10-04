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النيابة الإدارية: الحبس والغرامة لمن لا يقدم إقرار الذمة المالية من موظفي الدولة

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النيابة الإدارية: الحبس والغرامة لمن لا يقدم إقرار الذمة المالية من موظفي الدولة النيابة الإدارية: الحبس والغرامة لمن لا يقدم إقرار الذمة المالية من موظفي الدولة

التحرير

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قال المستشار رفيق سلام، نائب رئيس النيابة الإدارية، مساء الأربعاء، إن كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، من موظفي الدولة، قد يواجه عقوبة الحبس والغرامة.

أضاف سلام، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «الموظف الحكومي يقدم إقرار الذمة المالية مع بداية عمله، ثم يتم تقديمه كل 5 سنوات».

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أكد نائب رئيس النيابة الإدارية، أن جميع إقرارات الذمة المالية تخضع للفحص والتدقيق.

وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، خاطب جميع جهات الدولة الممثلة في جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية، لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقًا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975.

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التحرير

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