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مطار القاهرة يجري صيانة كاملة للصالة الموسمية قبل موسم العمرة

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يجري صيانة كاملة للصالة الموسمية قبل موسم العمرة

11:07 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مطار القاهرة يجري صيانة كاملة للصالة الموسمية قبل موسم العمرة

كتب- طه عبيد:

بدأت شركة مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إجراء تجربة وصيانة لجميع الأجهزة العاملة بالصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة للطيران عقب انتهاء عودة حجاج بيت الله الحرام، وقبل بدء انطلاق موسم العمرة القادم.

وصرحت مصادر، بأن مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، كلف مجموعة من المهندس بالمرور على كافة الأجهزة العاملة بالمبنى، وإجراء الصيانة الأزمة لها والتأكد من عملها بشكل طبيعي، وتفادي وقوع أي أخطاء تؤثر على سير التشغيل بالصالة، وذلك تحت إشراف مكي محمد عسكر نائب مدير الصالة الموسمية بالمطار.

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