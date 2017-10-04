رئيس إقليم كتالونيا: نحتاج وسطاء لحل الأزمة مع مدريد

مدريد - (د ب أ):

دعا رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون، اليوم الأربعاء، إلى وساطة لحل نزاع الإقليم مع إسبانيا حول الاستقلال.

وقال فى خطاب تلفزيوني: "هذه اللحظة تحتاج إلى الوساطة. لقد تلقينا عدة عروض خلال الساعات الماضية، وسوف نتلقى المزيد".

وأوضح بوجديمون: "لكننا لم نتلق أي رد إيجابى من الدولة".

ولم يكشف رئيس كتالوني عن موعد إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا.

جاء هذا الخطاب بعد ساعات من عقد جلسة خاصة فى برلمان الإقليم، لبدء مناقشة خطة الانفصال.

وتأتى الجلسة عقب استفتاء متنازع عليه يوم الأحد الماضي، تقول حكومة كتالونيا إن 90 % من المشاركين فيه أيدوا الاستقلال عن إسبانيا.

وفى مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أشار بوجديمون إلى أن إقليم كتالونيا ربما يعلن استقلاله "فى غضون أيام".