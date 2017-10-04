حسين السيد يثير الذعر بمران الأهلي (صور)

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تعرض حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة حسين السيد بعدما أصطدمت به الكرة من تسديدة قوية لزميله جونيور أجاي وقد أثارت الإصابة ذعر الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، وإلتف جميع اللاعبين حول اللاعب للإطمئنان عليه.

وقام الجهاز الطبي بفحص اللاعب وتلقى الأسعافات اللازمة وعاد مرة أخرى للمشاركة في المران.

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