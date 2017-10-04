ضبط موظف زور فواتير شحن عدادات بـ "ربع مليون" جنيه بمنطقة السلام

كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الاتصالات القبض على موظف لاتهامه باختلاس 138 الف جنية من قيمة الفواتير الخاصة بشحن العدادات بمنطقة السلام .

تلقت إدارة شرطة الاتصالات، بلاغا من "ع.أ"، بأنه أثناء مراجعة أعمال "و.ع"، 38 سنة، المسئول عن السلفة المستديمة لشحن عدادات كهرباء كبائن MSAN بسنترال السلام؛ تبين قيامه بالتلاعب في الفواتير الخاصة بشحن العدادات وذلك عن طريق تقديم فواتير مزورة منسوب صدورها لشركة الكهرباء بأرقام عدادات وهمية وصرف مبلغ 250900 جنيه.

وبالاستعلام من شركة الكهرباء تبين أن ما تم شحنه فعليًا 77 كابينة بمبلغ 112105 جنيه، واتهم الموظف باختلاس مبلغ 138794 جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، وعلى الفور تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة تليفونات شرق القاهرة، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة أول السلام لقيده وعرضه على النيابة.