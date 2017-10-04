بوتين: روسيا تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط
بوتين: روسيا تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط
10:51 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - (دب أ):
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع بثقة إلى مستقبل العلاقات مع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ومصر وسورية.
وأكد الرئيس الروسي، خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ثقة بلاده في مستقبل العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط، مع مصر والأردن وإسرائيل وسورية وتركيا، مشيرا إلى وجود علاقة شراكة جيدة مع إيران، بحسب قناة" روسيا اليوم".
وأوضح بوتين أن العلاقات مع دول الشرق الأوسط متوازنة، مضيفا: "إنني واثق من أن هذا سيساعدنا في تطوير هذه العلاقات في المستقبل".
تأتي تصريحات بوتين فيما يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا، في أول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي.
يذكر أن هناك تعاونا بين روسيا وإيران وتركيا في ضمان مناطق تخفيف التوتر في سورية،كما ترتبط موسكو بعلاقات جيدة مع إسرائيل من خلال زيارات قام بها رئيس وزراء الأخيرة بنيامين نتنياهو لموسكو،كان اخرها في شهر مارس الماضي.
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