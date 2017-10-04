مفاوضات بين "داعش" والقوات السورية في ريف حمص

دمشق - (د ب أ):

كشفت مصادر سورية مقربة من القوات الحكومية السورية أن مفاوضات تجري بين القوات الحكومية، ومسلحي "داعش" في مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي وسط سورية لنقلهم إلى محافظة دير الزور.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن "الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط بلدة القريتين في ريف حمص، لاقتحام البلدة التي سيطرت عليها خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش يوم الجمعة الماضية، ومهاجمة الحواجز التابعة للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، وأن الآف من المدنيين يتخذهم مسلحو داعش رهائن، وأن وجهاء من البلدة يتواصلون بين القوات الحكومية ومسلحي داعش، لأجل نقل مسلحي داعش إلى ريف دير الزور الشرقي".

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي بعد مهاجمة تنظيم داعش البلدة منذ عدة أيام".