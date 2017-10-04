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الشرطة الألمانية تقتل مريضًا نفسيًا هاجم أطباء في مصحة نفسية

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تقتل مريضًا نفسيًا هاجم أطباء في مصحة نفسية

10:20 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الشرطة الألمانية تقتل مريضًا نفسيًا هاجم أطباء في مصحة نفسية

الشرطة الألمانية

هامبورج - (د ب أ):
قتلت الشرطة في مدينة هامبورج مريضا في مصحة نفسية، بعد أن هدد أطباء وموظفين في المستشفى مستخدما سكينا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الرجل، البالغ من العمر 45 عاما،انقض على رجلي شرطة وجرح أحدهما بشكل طفيف مما اضطر الشرطيين لتوجيه رصاصات إليه وأصاباه.

وأوضحت المتحدثة أن المريض النفسي خضع لجراحة عاجلة وإن حالته كانت مستقرة في البداية، ولكنه توفي مساء اليوم الأربعاء.

وحسب الشرطة، فإن الرجل جاء للمصحة النفسية بدافع ذاتي وفحصه الأطباء، وأكدوا ضرورة تحويله لأحد أقسام المستشفى لعلاجه داخليا وهو ما وافق عليه أحد القضاة.

وعندما أُبلغ المريض بذلك ظهر بيديه سكينان فجأة، يرجح أنه كان يحملهما معه.

واضطر الأطباء لاستدعاء الشرطة بسبب تصعيد الموقف.

وتجري الشرطة تحقيقات داخلية بسبب لجوء رجال الشرطة لاستخدام السلاح.

وتقول المصحة النفسية في حي بيرجدورف في هامبورج إن لديها علاجا داخليا وخارجيا، وإنها تعالج ،على سبيل المثال، المصابين بالإدمان والاكتئاب واضطرابات الشخصية.

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