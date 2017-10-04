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نقيب الفلاحين: سعداء بالموافقة الحكومة على مشروع قانون النقابة

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نقيب الفلاحين: سعداء بالموافقة الحكومة على مشروع قانون النقابة نقيب الفلاحين: سعداء بالموافقة الحكومة على مشروع قانون النقابة

التحرير

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قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، مساء الأربعاء، إن جميع فلاحي سعداء بالموافقة على مشروع قانون النقابة، مطالبًا بأن يكون النقيب «فلاحًا».

أضاف أبو صدام، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن مشروع قانون نقابة للفلاحين خطوة نحو الإصلاح الزراعي في مصر.

تابع: «نحن على تواصل مع أعضاء مجلس النوب لنقل وجهة نظرنا»، موضحًا أن القانون لن يظهر إلى النور إلا بعد شهرين بعد مناقشته من قِبل البرلمان.

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يُشار إلى أن مجلس الوزراء، قد وافق، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن المشروع تضمن تعريفًا للفلاح بأنه «الذي تكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد»، وستكون مثل أي نقابة، وتتضمن معاشًا وتأمينًا صحيًا.

وأوضح «البنا»، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء، أن النقابة موجودة في العديد من دول العالم، وسيتم التعاون بينها، وبالتالي تمت إحالة القانون إلى مجلس الدولة، مشدّدًا على ألا يكون المتقدم إلى نقابة الفلاحين مشتركًا في نقابات أخرى، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لديها حصر بالحياز.

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التحرير

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