بحيري: زواج القاصرات «اغتصاب».. ورأي شيخ الأزهر «مخالف للشرع» (فيديو)

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قال الباحث إسلام بحيري، إن الزواج الذي شرعه الدين الإسلامي مبني على الإيجاب والقبول، وهما يحدثان بالعقل، بمعنى أن يكون هناك إنسان راغب، وأخرى تقبل هذه الرغبة، وأي شيء يُخل بقبول المرأة يُسمى حينها «زواج بلا عقل»، أي بلا رأي، مشيرًا إلى أن الاغتصاب في القانون يعني مواقعة أنثى بغير رضاها، وبذلك فإن عدم وجود العقل هو عدم وجود الرضا الذي اشترطه الشرع.

أضاف بحيري، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن «زواج القاصرات ليس من بين أنواع الزواج، ولكنه يُسمى اغتصاب الصغيرات والتمتع بهن جنسيًا بلا مبرر شرعي»، مشيرًا إلى أن رأي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فيما يخص زواج القاصرات، وهو أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، يُبيح أو يمنع ذلك الزواج؛ «مخالف لما جاء في الشرع»، حسب لفظه.

تابع مفسرًا: «القرآن جاء فيه (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، ما يعني أن هناك ما يُسمى ببلوغ النكاح، وبذلك لا يجوز الزواج من أي سّن»، مشيرًا إلى أن الفقهاء الأربعة قالوا بإنه إذا بلغت الأنثى السمِنة منها، أي إذا أصبح جسمها سمينًا، فيجوز التمتع بها في أي سّن، حتى قبل الحيض، مستكملًا: «لما القرآن يقولي (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) يبقى أسمع كلام ربنا وأسيبني من أي حد تاني».

أكد أن «زواج القاصرات مُحرم بنص القرآن، ومُحرم من يأخذ بنت بلا رضاها، ده اسمه اغتصاب»، مشدّدًا على أن مصر تعيش في ظّل أزمة كبيرة مع إدارة مؤسسة الأزهر الحالية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيىسي، أكد خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12.

وأضاف الرئيس: «إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا، فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عامًا نحملها مسؤولية زواج وبيت! انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته».