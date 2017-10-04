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سعاد صالح: زواج القاصرات حرام ومخالف للشرع (فيديو)

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سعاد صالح: زواج القاصرات حرام ومخالف للشرع (فيديو) سعاد صالح: زواج القاصرات حرام ومخالف للشرع (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الفتوى لا تخضع للمجاملة، ولا لإرضاء فئة معينة، لافتةً إلى أنها تؤيد رأي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فيما يخص زواج القاصرات، وهو أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، يُبيح أو يمنع ذلك الزواج.

أضافت صالح، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الأصل في الزواج الإباحة، ولكن له مقاصد، لافتةً إلى زواج القاصرات لا يترتب عليه المصالح التي شرعها الله في الزواج، مؤكدةً أنه مخالف للمقاصد الشرعية.

تابعت أن «كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وبما أن علوم الطب والنفس والاجتماع أجمعت أن زواج القاصرات يؤدي إلى حرام، وهو ما يحدث للبنت الصغيرة، ويحدث للأبناء، وفيه نوع من الإكراه والإجبار للفتاة، وفيه اعتداء لشخصيتها وكرامتها، حيث أن الولي يكون له مصلحة مادية في ذلك الزواج، واسمى ذلك النوع بـ(زواج الاتجار في الأنثى)، بذلك فهو مخالف لمقاصد الشرع وهو حرامًا».

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيىسي، أكد خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12.

وأضاف الرئيس: «إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا، فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عامًا نحملها مسؤولية زواج وبيت! انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته».

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التحرير

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