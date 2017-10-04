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شيخ الأزهر: زواج القاصرات مخاطرة.. ومقاصد الشريعة تمنعه (فيديو)

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شيخ الأزهر: زواج القاصرات مخاطرة.. ومقاصد الشريعة تمنعه (فيديو) شيخ الأزهر: زواج القاصرات مخاطرة.. ومقاصد الشريعة تمنعه (فيديو)

التحرير

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قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن مقصد الشريعة من الزواج يمنع تزويج القاصرات، حيث أن أحد طرفي العقد لا يعي معنى الزواج، ولا المسئولية المترتبة عليه.

أضاف شيخ الأزهر، في مقتطع من برنامج «الإمام الطيب»، أعاد نشره الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أنه «حينما يبلُغ طرفي العقد، أو أحدهما، تتغير نظرته للزواج حين يُدرك ويعي، وربما تنقلب حياتهما إلى جحيم» مؤكدًا أن ذلك النوع من الزواج فيه «مخاطرة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيىسي، أكد خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، على ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12.

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وأضاف الرئيس: «إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا، فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عامًا نحملها مسؤولية زواج وبيت! انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته».

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التحرير

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