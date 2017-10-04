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إعلامي سعودي: سوريا تمثل نقطة خلاف بين موسكو والرياض

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مصراوي Masrawy

إعلامي سعودي: سوريا تمثل نقطة خلاف بين موسكو والرياض

10:05 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إعلامي سعودي: سوريا تمثل نقطة خلاف بين موسكو والرياض

الرئيس الروسي و الملك سلمان

كتب - علاء المطيري:

قال الإعلامي السعودي حسين شبكشي إن تنفتح الآن بشكل كبير ومكثف على القارة الأسيوية، لكن الانفتاح على له خصوصية كبيرة لأن السعودية وروسيا أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، مشيرًا إلى أن اتفاقهما في هذا المجال أدى إلى استقرار سوق النفط.

وأضاف - في لقاء مع سكاي نيوز عربية، الأربعاء - هناك اتفاقيات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالي التعدين والبتروكيماويات بين روسيا والسعودية، إضافة إلى العديد من المجالات التي تشمل مجالات التقنية الحديثة والعسكرية وفي مجالات الزراعة.

ولفت إلى أن هناك ملفات كثيرة ستكون على طاولة الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الروسي في فلاديمير بوتين، أبرزها الملف السياسي.

وتابع: "هناك توافق بين موسكو والرياض في محاربة الإرهاب، لكن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالوضع في سوريا والتواجد الإيراني فيها".

وقال شبكشي إن الكعكة الاقتصادية التي تعد بها السعودية موسكو تضم 13 دولة إسلامية في آسيا الوسطى وهو ما يشكل قوة متنامية الأهمية لروسيا بسبب علاقات تلك الدول المتميزة مع السعودية.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

وهبطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان الملك سلمان عبر خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، عن تطلعه أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

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