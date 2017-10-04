عبد الله السعيد يوجه رسالة للجماهير قبل موقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

طالب عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر الأول، الجماهير، بمساندة الفراعنة، في مباراة الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ووجه السعيد، رسالة للجماهير، عبر برنامج «خاص روسيا» الذي يقدمه سيف زاهر على قناة أون سبورت، بضرورة مساندة المنتخب الوطني، ومؤازرة اللاعبين طوال اللقاء، لتحقيق الفوز، من أجل حسم التأهل لمونديال روسيا، بعد غياب 28 عامًا.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا أو التعادل معها على الأقل، لحسم التأهل لكأس العالم.