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كهربا: مستعد ألعب مدافع بس نوصل كأس العالم (فيديو)

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كهربا: مستعد ألعب مدافع بس نوصل كأس العالم (فيديو) كهربا: مستعد ألعب مدافع بس نوصل كأس العالم (فيديو)

التحرير

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قال محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الوطني، إنه اقترب من التعافي تمامًا من اصابته، مشيرًا إلى أنه يؤدي تديربات تأهيلية مكثفة للحاق بمباراة الكونغو.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018. 

وأكد «كهربا»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر على قناتة ON sport، أنه مستعد للمشاركة مع المنتخب في أى مركز يراه الجهاز الفني مناسبًا، معلقًا: «مستعد ألعب مدافع أهم حاجة نوصل ».

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التحرير

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