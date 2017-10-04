كهربا: مستعد ألعب مدافع بس نوصل كأس العالم (فيديو)

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قال محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم المنتخب الوطني، إنه اقترب من التعافي تمامًا من اصابته، مشيرًا إلى أنه يؤدي تديربات تأهيلية مكثفة للحاق بمباراة الكونغو.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأكد «كهربا»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، من برنامج «خاص روسيا»، الذي يقدمه سيف زاهر على قناتة ON sport، أنه مستعد للمشاركة مع المنتخب في أى مركز يراه الجهاز الفني مناسبًا، معلقًا: «مستعد ألعب مدافع أهم حاجة نوصل كأس العالم».