اتحاد الكرة يُكذب مرتضى منصور

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنهم لا يعلمون شيئًا عن ما تردد مؤخرًا بشأن إرسال نادي الزمالك، إنذارًا رسميًا، لتجاهل الجبلاية، تسليم مبلغ 275 ألف دولار، قيمة مستحقات النادي من الدفعة الأولى من مكافأة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة لم يصل له أي إنذارات من الزمالك بشأن مستحقات الأخير لدى الكاف كما تردد.

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كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن اليوم أنه قام بإراسل إنذارا رسميا للجبلاية بسبب تأخرهم في منح القلعة البيضاء 275 ألف دولار هي قيمة الدفعة الاولى من مكافأة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و تردد مؤخرًا أن اتحاد الكرة رفض سداد المكافأة التي أرسلها الكاف للزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة لأحمد حسن نجم الفريق الأبيض السابق.