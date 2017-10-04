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الزمالك يكشف حقيقة اشتباك الأمن مع عمال النادي النهري

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الزمالك يكشف حقيقة اشتباك الأمن مع عمال النادي النهري الزمالك يكشف حقيقة اشتباك الأمن مع عمال النادي النهري

التحرير

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كتب: كريم قماح

نفى المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ، ما تردد حول وجود اشتباكات بين قوات الأمن وأمن نادى الزمالك النهرى.

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وأكد إبراهيم خلال تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن العمل يسير بصورة طبيعية، داخل فرع الزمالك النهرى، مشيراً إلى أن هناك مستشارًا بهئية الإدارة الهندسية بحى العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، مر بشكل طبيعى لتفقد الحالة الانشائية في الفرع، وأبدى بعض الملاحظات وهو أمر طبيعى، مؤكدًا أنه لم تحدث أي اشتباكات مع الأمن كما تردد.

وأشاد نائب رئيس الزمالك، بسير العملية الإنشائية بفرع النادي النهرى، مؤكداً على استمرار العمل بالفرع،ليكون هدية مجلس الإدارة للأعضاء.

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التحرير

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