مرور الجيزة تنظم دورات عن "القيادة الآمنة".. وتحذر من خطأ قاتل

كتب - محمد شعبان:

تحت عنوان "القيادة الآمنة"، نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، دورات تدريبية؛ بهدف نشر التوعية المرورية بين المواطنين.

وحاضر العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، المتقدمين للدورة التي تناولت قانون وقواعد ومبادئ أولية في الميكانيكا، علاوة على تعلم القيادة.

وخلال محاضرات الدورة -التي تعقد كل أسبوع لمدة 7 أيام- شدد "طاهر" على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتوعية ضد أخطار السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة التي باتت تشكل خطرا على حياة قائدي السيارات ومستقليها.