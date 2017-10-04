أخبار عاجلة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مرور الجيزة تنظم دورات عن "القيادة الآمنة".. وتحذر من خطأ قاتل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرور الجيزة تنظم دورات عن "القيادة الآمنة".. وتحذر من خطأ قاتل

09:51 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مرور الجيزة تنظم دورات عن "القيادة الآمنة"

كتب - محمد شعبان:

تحت عنوان "القيادة الآمنة"، نظمت الإدارة العامة لمرور الجيزة، دورات تدريبية؛ بهدف نشر التوعية المرورية بين المواطنين.

وحاضر العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، المتقدمين للدورة التي تناولت قانون وقواعد ومبادئ أولية في الميكانيكا، علاوة على تعلم القيادة.

وخلال محاضرات الدورة -التي تعقد كل أسبوع لمدة 7 أيام- شدد "طاهر" على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتوعية ضد أخطار السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة التي باتت تشكل خطرا على حياة قائدي السيارات ومستقليها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور الجيزة يشن حملة أعلى محور المنيب

    أخبار

  • مرور الجيزة تشن حملة انضباطية بميدان مصطفى محمود

    أخبار

  • إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

    أخبار

  • مصدر بمرور الجيزة: انتهاء المرحلة الأولى من نفق النهضة ديسمبر المقبل

    أخبار

إعلان

b23b4dd819.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم