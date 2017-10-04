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حجز ضابط و3 أمناء شرطة في هروب متهم من محكمة الجيزة

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مصراوي Masrawy

حجز ضابط و3 أمناء شرطة في هروب متهم من محكمة الجيزة

09:50 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

حجز ضابط و3 أمناء شرطة في هروب متهم من محكمة الجيزة

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عطية، مدير النيابة، اليوم الأربعاء، بحجز ضابط و3 أمناء شرطة تابعين لإدارة الترحيلات، 24 ساعة لحين ورود التحريات في اتهامهم بالإهمال والتقصير ما تسبب في هروب متهم من محكمة جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تم القبض عليه بمنطقة البدرشين على ذمة إحدى القضايا، وأثناء عرضه على النيابة في قضية أخرى بمحكمة جنوب الجيزة، وعقب الانتهاء من التحقيق معه، اصطحبته القوة الأمنية التابعة لإدارة الترحيلات، تمهيدا لإعادته إلى مركز شرطة البدرشين، إلا أن المتهم تمكن من مغافلة القوة وفر هاربا.

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